Meyvesini tam almak için 20 yıl gerekiyordu. Artık her yıl hasadı yapılacak

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün geliştirdiği "Gül Güzeli" çeşidi fıstık ağacı, her yıl kaliteli ve verimli ürünleri tüketiciyle buluşturacak.

Bu ağacın iri ve yüksek çıtlatma aralığına sahip meyveleri çiftçilerin yüzünü güldürürken, ürün kalitesinin de üst düzeyde olduğu belirtiliyor. Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, verim ve kaliteyi artırmak adına son yıllarda önemli çalışmalara imza attıklarını ve ortalama 15 yıl süren meyve verme sürecini "Tekin" çeşidi ile 5 yıla kadar indirdiklerini belirtti.

3-4 YIL ERKEN MEYVE VERİYOR

Gül Güzeli çeşidi hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Şahan, 30 yıldır bu çeşit üzerinde çalıştıklarını ve çıkan çeşitleri tescillendirip çiftçilerin hizmetine sunduklarını ifade etti. Göz Güzeli çeşidinin bunlardan biri olduğunu belirten Şahan, bu yeni çeşidin Tekin'e rakip olabilecek bir ürün olduğunu da ekledi. Erken meyveye yatan ve 3-4 yıl içinde meyve veren bu çeşit hakkında Şahan, “Meyvesi iri, çıtlatma aralığı yüksek ve her yıl meyve veren bir çeşittir. Bunu da şu an tescilledik. Yakın zamanda çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Çiftçilerimizin bu çeşide çok rağbet edeceğini ümit ediyorum" dedi.

ÇİFTÇİNİN VE ÜLKENİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Gül Güzeli çeşidinin çiftçilere birçok fayda sağlayacağını belirten Şahan, bu sayede yıllık üretimin dolaylı olarak artacağını ifade etti. Bu gelişmenin çiftçinin gelirini artıracağını vurgulayan Şahan, çiftçilerin her yıl kaliteli ürün alacağını belirtti. Geleneksel çeşitlerde 11-12 yıl beklemek gerektiğini, ancak bu yeni ağaçların 10-11 yıl sonra ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Ahmet Şahan, "Tam verimli meyve almanız 20 yılı bulabilir. Ancak bu çeşitte böyle bir durum yok. 4. veya 5. yıldan itibaren meyve vermeye başlayacak. 7-8 yaşlarına geldiğinde ise tam verim alınacak. Çiftçimiz önemli gelir elde edecek, dolayısıyla hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.