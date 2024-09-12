Mezar başında güneş enerjisiyle Kur'an okuyan cihaz. Bunu da gördük

Mezar başında güneş enerjisiyle Kur'an okuyan cihaz geliştirildi.

Sosyal medya paylaşılan cihaz kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Vatandaşların cihaza tepkisi ise farklı oldu. Kimi "Güzel düşünmüşler" derken kimi de "İnsanlar artık ölülerini ziyarete de gitmez" yorumunda bulundu.

Güneş enerjisiyle çalışan ve özel bir kafes içerisine konan cihaz sayesinde mezarın başında sürekli dua okunuyor.

Tartışma yaratan bu buluşa vatandaşların tepkisi de farklılık gösterdi. Kimisi buluşu takdir ederken kimisi de karşı çıktı.

Cihazın bir mezar başında çekilen görüntülerini izleyenler, "İki güne çalındı haberlerini görürüz", "Ölüye faydası var mı?", "Kur'an-ı Kerim diriler okusun diye gönderildi ama yine de siz bilirsiniz", "Ölü ne yapsın Kuran'ı, dirilere okuyun" şeklinde çeşitli yorumlar yapıldı.