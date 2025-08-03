Mezar kazarken bulunmuştu: Mozaiklerde ilginç detay

Özbilek Mahallesi kırsalında 8 Mart'ta vefat eden bir kişinin defin işlemi sırasında iş makinesi yardımıyla yapılan kazıda ortaya çıkan mozaik için Diyarbakır Müze Müdürlüğü 11 Mart'ta araştırma çalışmalarını başlattı.

Yürütülen kurtarma kazısında Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen 35 metrekare büyüklüğünde bir mozaik bulundu.

Mozaik üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, içinde haç figürü bulunan "Davud Yıldızı" motifi ve Antik Yunanca yazılmış 6 satır metin belirlendi.

Bölgedeki araştırmaların tamamlanmasının ardından Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mozaiğin bulunduğu yerde korunması yönünde karar aldı.

Özel koruma örtüsüyle kaplanan alan güvenliğe alındı.