Mezar kazarken bulunmuştu: Mozaiklerde ilginç detay

Kaynak: AA
Mezar kazarken bulunmuştu: Mozaiklerde ilginç detay

Diyarbakır Ergani’de mezar kazısı sırasında bulunan mozaikte haç motifi bulunan Davut Yıldızı sembolü ve Grekçe yazı tespit edildi.

Özbilek Mahallesi kırsalında 8 Mart'ta vefat eden bir kişinin defin işlemi sırasında iş makinesi yardımıyla yapılan kazıda ortaya çıkan mozaik için Diyarbakır Müze Müdürlüğü 11 Mart'ta araştırma çalışmalarını başlattı.

Yürütülen kurtarma kazısında Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen 35 metrekare büyüklüğünde bir mozaik bulundu.

Mozaik üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, içinde haç figürü bulunan "Davud Yıldızı" motifi ve Antik Yunanca yazılmış 6 satır metin belirlendi.

Bölgedeki araştırmaların tamamlanmasının ardından Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mozaiğin bulunduğu yerde korunması yönünde karar aldı.

Özel koruma örtüsüyle kaplanan alan güvenliğe alındı.

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Mezar kazarken bulunmuştu: Mozaiklerde ilginç detay
Mezar kazarken bulunmuştu: Mozaiklerde ilginç detay