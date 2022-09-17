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Mezar maliyetleri arttı, en düşük mezar taşı 500 lira

Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşını hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 23:19
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Mezar maliyetleri arttı, en düşük mezar taşı 500 lira

Mezar maliyetleri arttı, en düşük mezar taşı 500 lira
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İHA- Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış ile 250 TL’den 500 TL’ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bu dönemde bazı müşterilerden ilginç talepler de geliyor. Mermer ustalarına göre, bazı müşteriler mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktırıyor. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki muhtemel maliyet artışında etkilenmiyor.

“Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL”

Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar tarafından ilginç tekliflerin geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.

Türkiye’deki doğal taş rezervi dağılımı

Türkiye’de çeşitli renk ve desenlerde mermer, kalker, traverten oluşumlu kalker, konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar bulunuyor. Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış durumda.
Rezervlerin bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi yüzde 32, Marmara yüzde 26, İç Anadolu yüzde 11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi yüzde 31 düzeyinde. Sektörde yaklaşık bin 500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2 bin tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye faaliyet gösteriyor. Üretimin en fazla olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla olarak öne çıkıyor.
Bu bölgelerdeki üretim, tüm üretimin yüzde 65‘ini oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Çanakkale, Konya, İstanbul ve Manisa’dır.

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