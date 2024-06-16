Mezarlığa dalan azgın boğa 2 kişiyi hastanelik etti. Kabir ziyaretine gelenler dışarı çıkartıldı

Beyoğlu'nda Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim alanına götürmek istediği azgın boğa sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık Kulaksız Mezarlığı'na girdi.

Mezarlıkta çiçek satan kadın ile mendil satmaya çalışan çocuğu yaraladıktan sonra mezarların üstünde beklemeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadın ile çocuğu hastaneye kaldırdı. Olay yerine de boğayı yakalamaları için belediye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Bir mezarlığın mermerlerini de kıran boğa iğnelerin etkisiyle olduğu yere yığıldı. Boğa ardından sahibine teslim edildi.