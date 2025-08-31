Mezarlığın rüzgar gülleri ve bayraklarla süslediler

Mezar taşlarının önünde açan çiçeklerin yanı sıra, bazı mezarların başında Türk bayrakları, küçük fidanlar ve çiçekler yer aldı. Rüzgar gülleri ise özellikle kadınların ve bebeklerin mezarlarında yoğun olarak görüldü. Süslemelerin bir kısmının aileler tarafından yapıldığı, bazı rüzgar güllerinin ise kadın örgütleri ve sivil toplum dernekleri tarafından bırakıldığı öğrenildi.

Mezarlığa ziyarete gelen Celal Binici, "Bakınca insanın içine hüzün doluyor. Mezarları renklendirmek ve çiçeklendirmek içimizi bir nebze de olsa rahatlatıyor. Rüzgar güllerini mevta görmüyor ama rüzgarla birlikte dönmesi, renkleri içimizdeki hüznü kırıyor. Özellikle bebek mezarlarında görmek farklı bir his" dedi.