Mezarlık ziyaretine giderken canından oldu

İHA

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa E. idaresindeki 16 ACR 029 plakalı otomobil, bayram ziyareti için karayolundan mezarlığa geçmeye çalışan Salih Karaca(74) oğlu Bahtiyar Karaca(44)'ya çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 74 yaşındaki baba Salih Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahtiyar Karaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlattı.