Mezarlıklar sahipsiz kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki mezarlıklardaki bakımların bir süredir belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmediği iddia edildi. İlçeye bağlı Ahmetli Mahallesindeki mezarlıkta bulunan babasının kabrini ziyaret etmek isteyen Ahmet S., mezarın çevresi ve üzerinin yabani otlarla kaplı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Mezarlıkta uzun süredir bakım yapılmadığını öğrenen vatandaş, Sarayköy Belediyesi yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile devam eden devir işlemleri nedeniyle mezarlıklardaki bakımlarım geciktiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından gerekli temizlik çalışmaların yapılacağı bilgisini aldı.

"KIRSAL MAHALLELERDE ÇÖP ZORUNU VAR"

Mezarlıkların haricinde kırsal mahallelerde çöp sorununun da yaşandığını öne süren Ahmet S., "Babamın mezarını ziyaret etmek için gittiğimde her yerin otla kaplı olduğunu gördüm. Uzun süredir bakım yapılmamış. Belediye yetkilileriyle görüşüp, durumu izah ettim. İnşallah Kurban Bayramından önce gerekli temizlik çalışmaları yapılır. Bunun dışında mahallemizdeki çöp konteynerleri de eskimiş durumda. Üstten attığımız çöp, alttan çıkıyor. Bu da kötü koku ve sineğe neden oluyor. Biz ar önce yenileriyle değiştirilmesini talep ediyoruz" dedi.