Mezarlıklarda Arife hüznü! Şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: İHA
Mezarlıklarda Arife hüznü! Şehitlikler ziyaret edildi

Kurban Bayramı Arefesi'nde Samsun'da mezarlıklar dolup taştı. Duygu dolu anlara sahne olan kabristan ziyaretlerinde, en derin hüzün ise her zamanki gibi şehitliklerde yaşandı.

Arife günü nedeniyle Samsun'daki mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar geçmişte kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek hem Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti hem de kabir bakımı yaptı. Gözyaşlarının sel olduğu ziyaretlerde, özellikle şehit mezarlıkları en hüzünlü anların yaşandığı yer oldu.

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Şehit Adem Güven'in babası Yusuf Güven, "Oğlum şehit olduğundan beri her cuma ve Arefe buradayız. Bayramlar artık eskisi gibi değil. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

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Şehit Gökhan Bayram'ın akrabası Zübeyde Bayram ise "Yeğenim görevi bitmeden şehit oldu. Her Arefe gelip dua ediyorum. Şehit olduktan sonra hiçbir bayram, bayram gibi geçmedi. Sözün bittiği yer burası" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlar, mezar başında ettikleri duaların ardından kabirlerde temizlik ve çiçek bakımı yaptı.

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