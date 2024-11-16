Muğla'da mezarlıklarda temizlik

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da mezarlıklarda temizlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlık alanlarında bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mezarlıklarda yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarının ardından ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar, israf edilmeden değerlendiriliyor ve ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sahip olduğu 1435 mezarlıkta titizlikle bakım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar toplanarak yakacak haline getiriliyor. Ekipler tarafından hazırlanan bu yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak, özellikle soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar mezarlıklarda yapılan kesme ve budama çalışmaları sonrasında bin 740 ihtiyaç sahibi aileye 17 bin 400 çuval odun teslim etti. Bu çalışmalar sayesinde mezarlık alanlarındaki temizlikten çıkan odunlar hem değerlendirilmiş hem de ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği olarak verilmiş oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda gerçekleştirdiği bu bakım ve yardım çalışmaları ile hem çevreyi korumayı hem de sosyal yardımlaşmayı artırmayı hedefliyor. Bu çabalar, belediyenin çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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