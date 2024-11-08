Mezarlıkta defin yeri kazarken hazine buldular. Define avcıları kafasını duvarlara vuruyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıkta defin yeri kazarken hazine buldular. Define avcıları kafasını duvarlara vuruyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke buldu. Bir vatandaş "Define avcıları hazine için her yeri kazıyor. Burada hazine çıktığını duyunca çıldıracaklar" dedi.

Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi.

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Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

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Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, dün trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.

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İsmini vermek istemeyen bir vatandaş "Haberlerden takip ediyoruz. Define avcıları şurayı kazdı burayı kazdı diye. Kazdıkları her yerin köstebek yuvası gibi olduğunu da öğreniyoruz. Buradan hazine çıktığını duyan define avcıları kafalarını duvarlara vuruyordur. Biz hazineyi değil hazine bizi buldu" dedi.

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