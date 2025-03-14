Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı Mezarlığı'nda yabancı uyruklu 2 kadın rezil hareketlere imza attı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin görüntüler çekip sosyal medyadan paylaştıkları anlar kısa sürede tepki topladı.

Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN YAPTILAR

2 kadın aynı zamanda mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içtikleri anları kaydetti. Üstüne bir de kayda aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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İNFİAL YARATTI

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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