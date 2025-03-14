Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı Mezarlığı'nda yabancı uyruklu 2 kadın rezil hareketlere imza attı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin görüntüler çekip sosyal medyadan paylaştıkları anlar kısa sürede tepki topladı.
Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN YAPTILAR
2 kadın aynı zamanda mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içtikleri anları kaydetti. Üstüne bir de kayda aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
İNFİAL YARATTI
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.
İşte o anlar;