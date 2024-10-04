Mezarlıkta silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıkta silahlı çatışma

Malatya'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle mezarlıkta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 20 adet boş kovan buldu.

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi Galip Demirel Caddesi üzerindeki Müftü mezarlığında alacak verecek meselesini görüşmek üzere bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı.

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Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.

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