Mezarlıkta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıkta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı deprem anıtı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk Uçar (29) ile M.U. ve A.U. karşılıklı birbirlerini bıçak ve silahla yaraladı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla özel araçlarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Uçar hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet bıçak ile çok sayıda boş kovan bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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