Mezarlıkta yanan kepçe kül oldu

Kaynak: İHA
Mezarlıkta yanan kepçe kül oldu

Afyonkarahisar’da mezarlıkta çalışma yapan kepçede yangın çıktı. Alev alev yanan kepçe kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde mezarlıkta çalışma yapan kepçede yangın çıktı. Motor kısmında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın kısa sürede büyürken, kepçeden inen operatörün ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, iş makinesinin yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olayın ardından kepçe kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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