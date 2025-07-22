Mezhep temelli devletle Türkiye İran savaşı olur!

Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, 24 Ekim 2024’te Rûdaw’da “Türk hükümetinin 15-16 aydır hazırladığı proje sadece Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüne yönelik değil. Projeye göre, Türkiye Orta Doğu’daki bütün Kürtlerle büyük bir ittifak kuracak, Doğu, Batı ve Güney, Kuzey Kürtleriyle ittifak kurulacak. Yapılanlar, bu projenin hazırlığıdır. Proje adım adım ilerleyecek. Türkiye halkı ve Kürtler projeye hazır olana kadar proje adım adım inşa edilecek. 5 yıl içerisinde sadece Kandil'de olanlar değil, diasporada yaşayanlar da geri dönecek ve onlara da geri dönüş yolu açılacaktır” demişti.

Semavi, “Kürtler ‘kardeş ve eşit bir millet’ olarak anayasaya dahil edilecek. Adım adım okullarda Kürtçe hayata geçirilecek. Türk hükümeti adım atarken pazarlığa girişmeyecek, kendisi adımlar atacak. Orta Doğu projesinde Kürtlerin Orta Doğu'daki coğrafyası anayasaya adil bir şekilde dahil edilecek ve tanınacak. Dünyanın dengesini değiştirecek bir proje inşa edilecek. Türkiye hükümeti, Türkiye devleti bunu göze aldı. Ne olursa olsun geri dönüş yapmayacak.” diye konuşmuştu.

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Abdurrahim Semavi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü de Welat TV’ye verdiği röportajda, “Türkiye, tüm Kürt halkıyla yeni bir ilişki ve yeni bir anlaşma kurmayı hedefliyor, ortak Kürt heyeti bu temele dayanarak pozisyonunu alacak. 300 kişilik bu heyet için hazırlıklar Suriye Kürdistanı ve Türkiye Kürdistanı’nda da devam ediyor” demişti.

Anlaşmanın Afrin, Kobani ve Kamışlı’yı da kapsadığını Türk askerinin buralardan çekileceğini anlatan Semavi, “ABD ve Türkiye, Kürtler ve Suriye hükümeti arasındaki anlaşmanın ana garantörü olmak istiyor” diye eklemiş ve Mazlum Abdi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’ye giderek Türk dışişleri ve savunma bakanlarıyla görüşeceğini, ayrıca Salih Müslim’in de davet edilme ihtimali olduğunu belirtmişti.

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Semavi’nin bütün söyledikleri, neredeyse harfiyen uygulama aşamasında... Bu da haber kaynağının istihbarat servisleri olduğunu düşündürüyor.

Öyle ki ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Lübnan temsilcisi Tom Barrack, “Türkiye için en iyi sistem, Osmanlı milletler sistemi” dedi. Yani milliyetlerin, din ve mezheplere göre belirlendiği bir sistem...

Türkiye adına Tayyip Erdoğan, “Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye’deki Kürtler de bizim özbeöz kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır; evelallah onların da siyonizmin sofrasında meze olmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi. Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandığı doğrulandı. AKP’li Metin Külünk, “Türkiye Birleşik Devletleri kurulacak, Türkler cihana hükmedecek.” dedi.

Lübnan modeli ile cihan devlet kurmak nasıl olacak?

Bu arada Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’ın 2017 yılında bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken, “Amerikan hükûmetinde önceki dönemde görev yapmış karakterlerden birisi, benim de katıldığım bir toplantıda, Orta Doğu’da Türkiye’nin konumunu çok farklı gördüklerini, sadece Türkiye için değil, Osmanlı’dan kalan civar ülkeler için Amerika’daki eyalet sistemi gibi United States of Turkey şeklinde daha geniş kapsamlı bir çözüm düşündüklerini söyledi.” diye bilgi verdiğini de hatırlatayım.

Erdoğan’ın Türk-Kürt-Arap söylemi de yeni devletin nasıl tasarlandığın gösteriyor.

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Projenin asıl sahibi ABD olduğuna göre, ABD gerçekten, Türkiye’nin cihana hükmetmesi için mi çalışıyor yoksa daha büyük bir yıkım projenin alt yapısını mı oluşturuyor? ABD, Türkiye’yi kullanıp, Türkiye, Irak, Suriye ve İran’daki Kürtleri, Sünnilik temelinde birleştirerek, bir taşla hem Türkiye’yi hem Şii İran’ı parçalamaya mı çalışıyor?

Prof. Dr. Tolga Yarman’a göre, “ABD, Türkiye’yi İran’a karşı mezhebi açıdan konuşlandırıyor.”

Yarman, bunları canlı yayında söyledi diye Halk TV’ye 10 gün karartma cezası verildi! Kararın yürütmesi durduruldu ama anlaşılan o ki halkın gerçekleri duyması istenmiyor.

Ümmet, yani Sünnilik temelinde yeni bir devlet kurulmasının amacı, ABD’nin yıllardır çıkarmaya çalıştığı ama başaramadığı Türkiye-İran savaşı demektir.

Tansu Çiller, Başbakanlığı döneminde, İran’ı bombalama emri vermiş, üslerinden kalkan uçakları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, sınırı geçerken durdurmuştu! O zaman da ifade ettiğim gibi böyle bir savaş, Türk’ün Türk’ü kırması demekti, çünkü İran’ın yarısı Türk’tür.

İstiyorlar ki Türkiye ve İran birbirlerini iyice zayıf düşürene kadar savaşsın, bu arada Orta Doğu’da ABD ve İsrail kontrolünde Büyük Kürdistan ve sonunda Büyük İsrail kurulsun!