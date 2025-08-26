Mezitli Belediyesi Behiye Şifan Misafirhanesi için ön kayıtlar başladı

Mezitli Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi’nde yer alan Behiye Şifan Misafirhanesi, kadın öğrencilerin güvenli, rahat ve ekonomik bir ortamda barınabilmeleri için hizmet vermeye devam ediyor.

Ön kayıt başvuruları, 26 Ağustos ile 8 Eylül 2025 tarihleri arasında Behiye Şifan Misafirhanesi’nde yapılabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve uygun görülen öğrencilere bilgi verilecek.

Yurt başvurusu için öğrencilerden; adli sicil kaydı, aile gelir tespit belgesi, aile bireylerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, bir adet fotoğraf, yükseköğrenim kurumu öğrenci kayıt belgesi, YKS yerleştirme sonuç belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenecek. Başvurular bu belgeler ile birlikte misafirhaneye teslim edilecek.

Başkan Tuncer, “Mersin’e okumak için gelen kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya katkı sunmak bizim için büyük bir sorumluluk. Anadolu’nun dört bir yanından gelen gençlerimiz yalnızca ailelerinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin de bize emaneti. Onların güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmesi için her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.