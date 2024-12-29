Mezitli'de yılbaşı etkinlikleri başladı

Mezitli Belediyesi tarafından 2025 yılına özel olarak yapılan Yılbaşı Çarşısı ve etkinlikler, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in katılımıyla başladı. Bando eşliğinde stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuncer, vatandaşlarla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda hediyelik eşyalar, yılbaşı süsleri ve el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Gün boyu süren organizasyonda dans gösterileri, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sahne şovları gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Batuhan Şaraplı saat 21.00’de sahne aldı. Belediye Başkanı Tuncer, Mersinli olan Batuhan Şaraplı'ya sürpriz yaptı. Batuhan Şaraplı'nın babasını da sahneye davet eden Başkan Tuncer, baba oğul düet yapmalarını sağladı.

Başkan Tuncer yaptığı konuşmada, “Mezitli Belediyesi olarak halkımızın yeni yıla coşkuyla girmesi için çalışıyoruz. Mezitli halkının mutluluğunu görmek en büyük motivasyonumuz. Etkinliklerimiz 31 Aralık’a kadar devam edecek, herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Antik kent alanını dolduran vatandaşlar hem etkinlik alanını hem de düzenlenen organizasyonları çok beğendiklerini dile getirdi.