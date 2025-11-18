Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ), Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasının desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 60 ilden 172 firma katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır'ın Türkiye'de yüzde 77'lik üretimle kozada birinci, 16 bin 700 mandayla ikinci, 2 milyon 395 bin koyunla dördüncü, 611 bin büyükbaş hayvanla beşinci ve mercimek ile pamuk üretiminde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Alan, "Mezopotamya'nın bereketli topraklarında çok ciddi üretimler yapıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin katma değerlerinin artırabilmesi ve Türkiye'ye tanıtılması için fuarları çok önemsiyoruz. Tescilli ürünlerimizin sayısında son yıllarda çok ciddi bir artış söz konusu." dedi.

Diyarbakır'da 1990-2020 verilerine göre yağış miktarında yaşanan azalmaya değinen Alan, bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak basınçlı sulama sistemlerine çok ciddi destekler verdiklerini bildirdi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da yaklaşık 60 ilden gelen 172 firmanın ürünlerini fuarda sergileyip tanıtacaklarını söyledi.

Fuarın geçen yıldan daha fazla ziyaretçi ağırlayacağına inandığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu fuarı Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenliyoruz ama her zaman yerel yönetimlerimizi, Valiliğimizi yanımızda görüyoruz, desteklerini alıyoruz. Bu da bize bu fuarları daha iyi düzenleme motivasyonu veriyor. Bu anlamda teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar tarafından stantlar gezildi.

Açılışa, bölge illerinden oda ve borsa başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, fuar alanında sergilenen ürünlerin etiketleri ve saklama koşulları denetlendi, mevzuata uygunluğun tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere çeşitli ürün gruplarından numuneler alındı.

Fuar, 6 gün boyunca ziyarete açık olacak.