Mezoterapi nedir yararları nelerdir?

Genellikle kozmetik amaçlı kullanılan mezoterapi, cilt gençleştirme ve deri sıkılaştırma olarak da biliniyor. Özellikle son dönemlerde daha da yaygın olarak başvurulan bu tedavi, vücudun pek çok yerine uygulanabiliyor.

Enjekte edilecek maddeler ise kişinin durumuna, ihtiyacına ve hassasiyetlerine göre belirlenir. Mezoterapi cilt bakımı uygulamaları ile desteklendiğinde daha etkili ve uzun süreli sonuç verebilir. Cilt orta tabakasına vitamin, mineral, protein, enzim vb. bileşenlerin tek başına ya da karışım halinde enjekte edilmesi işlemine mezoterapi adı verilir. Bu tedavi yönteminin ne işe yaradığı ve hangi alanlarda kullanıldığı oldukça merak edilmektedir.

NE İŞE YARAR?

Mezoterapi uygulaması hastaya pek çok fayda sağlar. Özellikle vücudun farklı bölümlerine uygulanabilir olması ile öne çıkar. Genellikle estetik amaçlı başvurulan bir tedavi yöntemidir. Mezoterapi faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Mezoterapi selülit tedavisinde ve zayıflamada da kullanılır. Mezoterapi sayesinde hücresel nekroz meydana gelir ve yağ dokusunu azaltır.

Vitamin, mineral, enzim gibi bileşenlerin cilde doğrudan ulaşmasını sağlayarak cildi gençleştirir ve iyileştirir. Bu sayede beslenme veya diğer tedavi yöntemleri ile ihtiyacını karşılayamayan cilt, mezoterapi sayesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan cildin daha estetik görünmesini sağlar.

Ciltte kolajen uyarımı yaparak doğal bir yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Mezoterapi enjeksiyonunda kullanılan serum, kişiye özel olarak hazırlanır. Bu sayede tedaviden daha yüksek verim alınabilir.

Bu uygulamanın en önemli avantajı hızlı etki etmesidir. Bu hızlı etki ise az dozda ilacın direkt hedef bölgeye enjekte edilmesi sayesinde gerçekleşir.

Mezoterapi hızlı etki etmekle birlikte kişinin gündelik yaşamını aksatmaz. Hasta, uygulamadan sonra hemen günlük hayatına geri dönebilir.

Mezoterapi cilt bakımı sayesinde bu avantajları elde edebilir ve cildinizin daha estetik görünmesini sağlayabilirsiniz.