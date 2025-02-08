Mezrada karla kaplı yolu ulaşıma açtılar! ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile gönderdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mezrada karla kaplı yolu ulaşıma açtılar! ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile gönderdiler

Malatya’da yağan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Mezrada vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert’in kar nedeniyle mahsur kaldığını duyan ekipler, seferber olarak yolu ulaşıma açtı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Salkonak mezrasında vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, yolun ulaşıma kapanması ile mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde kapanan Salkonak mezrası yolunun açılması ile Sert, yakınlarının omuzunda "En büyük asker bizim asker" sloganları ile askere uğurlandı.

Mezrada karla kaplı yolu ulaşıma açtılar! ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile gönderdiler

Mezrada karla kaplı yolu ulaşıma açtılar! ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile gönderdiler

Mezrada karla kaplı yolu ulaşıma açtılar! ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile gönderdiler

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