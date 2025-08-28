Mezrada sondajda feci ölüm

Kaynak: İHA
Mezrada sondajda feci ölüm

Muş'un Bulanık ilçesinde bir mezrasında sondaj çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. Çalışma esnasında borunun yüksek gerilim tellerine değmesi sonucu iki kişi elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında meydana geldi. Sondaj çalışması sırasında borunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Muhammed Kartal (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Kenco (54) ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Kartal'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kenco tedavi altına alınırken, Hayatını kaybeden Muhammed Kartal'ın cansız bedeni otopsi için Bulanık Devlete Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw526132-01.jpg

aw526132-02.jpg

Son Haberler
Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü
Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü
AKP’yi ‘açılım korkusu’ sardı! Süreç böyle devam ederse…
AKP’yi ‘açılım korkusu’ sardı! Süreç böyle devam ederse…
Türkiye yakalıyor, Japonya ve Güney Kore yiyor!
Türkiye yakalıyor, Japonya ve Güney Kore yiyor!
Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha!
Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha!
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı