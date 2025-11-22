Türkiye’nin geleceği olan, ileriye dönük hayalleri ve hedefleri bulunan gencecik iki kız çocuğu. Mezuniyetlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimine gitmişlerdi. Liseden mezun olmanın verdiği mutlulukla o anı ölümsüzleştirip belki de yıllarca saklayacakları bir fotoğrafları olsun istediler.

Ancak, karşıdan hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla lise mezuniyetinin verdiği o mutluluk, genç kızlar için felakete dönüştü. Yaşanan kaza 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven’i hayattan kopardı. Arkadaşı Nadya Başbüyük (17) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MEZUNİYET FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEYE GİTMİŞLERDİ

Kaza Antalya- Alanya kara yolunda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden eve dönen iki lise öğrencisi ,Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu.

ŞÜKRAN HAYATINI KAYBETTİ, NADYA İSE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontrolde, Özseven’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.