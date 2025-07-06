Mezuniyet töreninde açtığı pankart ile gündem oldu

1283 Türk Gençlik Platformu Kurucularından Baturalp Akalın, sosyal medya hesabından mezuniyet töreninde açtığı pankartı paylaştı. Akalın, pankartında “15 yılda yaptıklarını, değil 23, 123 yılda bile yıkamazsınız!” yazdı.

MEF Üniversitesi mezuniyetinde diplomasını alan üniversite öğrencisi Baturalp Akalın açtığı pankartla tepkisini gösterdi. Akalın'ın pankartında 15 yılda yaptıklarını, değil 23, 123 yılda bile yıkamazsınız!” ifadeleri yer aldı.

Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Akalın pankart açtığı anların görüntüsü paylaşırken "Ben bugün üniversiteden mezun oldum ve ülkemizi mahvedenlere bir mesajım var; “15 yılda yaptıklarını, değil 23, 123 yılda bile yıkamazsınız!” diye yazdı.

SARAÇHANE MİTİNGİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Baturalp Akalın geçtiğimiz günlerde Saraçhane mitingi sırasında 1283 Türk Gençlik Platformu Kurucularından Fırat Baran Önder ile birlikte bıçaklı saldırıya uğramış, Önder hastaneye kaldırılırken, Akalın saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.