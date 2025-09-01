Mezuniyet töreninde skandal, ünlü dizinin müziği çalındı! Atatürkçü teğmenler ihraç edilmişti... Kılıç çatma töreni yapılmadı...

Kılıç çatıp, subay andını tören sonrası okuyan Atatürkçü teğmenler, TSK’dan ihraç edilmişti. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreninde bu yıl “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin müziği çalınması dikkat çekti.

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER SONRASI SIKI ÖNLEMLER

Geçtiğimiz yıl Atatürkçü teğmenler, subay andını okuyup, kılıç çatarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demeleri sonrası TSK’dan ihraç edilmişti. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreni geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl yoğun güvenlik altında gerçekleşti. Öyle ki teğmenler alana arama kontrolü ile geçti.

DİZİ MÜZİĞİNİ ÇALDILAR

Sözcü’de yer alan habere göre; Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreninde geleneksel “kılıç çatma” ritüeli gerçekleşmezken, törenin sonunda “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin müziği çalınması tepkilere neden oldu.

ASKERİ MARŞLAR YASAKLANMIŞTI

İhraç edilen Atatürkçü teğmenlerden biri olan İzzet Talip Akarsu, savunmasında Atatürk ile özdeşleşmiş marşların yasaklandığını belirtmişti.

HASSASİYET YORUMU

Bu yıl dizi müziği çalınabilmesine gösterilen hassasiyetin ihraç edilen teğmenlere de gösterilmesi gerektiği yönünde yorumlar da yapılıyor.