Mezuniyet törenindeki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezuniyet törenindeki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital panonun devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi.

Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı sırada dijital dev panonun devrildiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

17 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili inceleme sürerken, okul görevlilerinden 4 kişi tanık olarak ifade verdi. 3 Led teknisyeni ve 10 kongre teknisyeni ise şüpheli olarak taksirle yaralama suçundan ifadeleri alınırken, ifade işlemleri tamamlanan 17 kişi serbest bırakıldı.

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