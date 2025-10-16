Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu’nda “Bir Mezun Bir Hikâye” söyleşisi, Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerini mezunlarla buluşturdu. Öğretim Görevlisi Yavuz Koç’un koordinasyonunda, Söğüt Amfi Dersliği’nde gerçekleşen etkinliğe 1. ve 2. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) görev yapan mezunlar, KPSS hazırlık süreci, kamu sektöründeki çalışma koşulları ve kariyer planlaması hakkında deneyimlerini aktardı. Öğrenciler, mezunlara sorular yönelterek meslek hayatına dair ipuçları aldı.
Yavuz Koç, etkinliklerin öğrencilerin mesleki farkındalığını artırdığını vurguladı. Geleneksel hâle gelmesi planlanan söyleşiler, mezun-öğrenci dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.