Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
İstanbul 13°
Mg'den Ekim ayına özel 300.000 TL indirim

Mg'den Ekim ayına özel 300.000 TL indirim

Elektrikli modellerini 2023 yılından beri ülkemize getiremeyen Mg markası Ekim ayına özel indirimlerle karşımıza çıktı

Mg indirimli Ekim fiyatları

Mg indirimli Ekim fiyatları

1 4
Yeni Mg Hs

Yeni Mg Hs
Liste fiyatı : 2.639.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.380.000 TL

2 4
Yeni Mg7 Passion

Yeni Mg7 Passion
2.725.000 TL

Yeni Mg7 Excellence
Liste fiyatı : 2.975.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.795.000 TL

Yeni Mg7 Excellence Red Edition
Liste fiyatı : 3.070.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.895.000 TL

3 4
Mg Marvel R Elektrik

Mg Marvel R Elektrik
Liste fiyatı : 2.990.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.690.000 TL

4 4
