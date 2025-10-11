Mg indirimli Ekim fiyatları
Mg'den Ekim ayına özel 300.000 TL indirim
Elektrikli modellerini 2023 yılından beri ülkemize getiremeyen Mg markası Ekim ayına özel indirimlerle karşımıza çıktı
Yeni Mg Hs
Liste fiyatı : 2.639.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.380.000 TL
Yeni Mg7 Passion
2.725.000 TL
Yeni Mg7 Excellence
Liste fiyatı : 2.975.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.795.000 TL
Yeni Mg7 Excellence Red Edition
Liste fiyatı : 3.070.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.895.000 TL
Mg Marvel R Elektrik
Liste fiyatı : 2.990.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.690.000 TL
