MGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gazze, Terörsüz Türkiye ve KAAN...

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

GAZZE KONUSU MASANIN İLK SIRASINDA OLACAK

Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler olacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları masaya yatırılacak.

SDG VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONULARI…

Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak. Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılacağı aktarılıyor.

Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum da kurulun gündeminde yer alacak. Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı iddia edildi.

KAAN MESELESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

KAAN başta olmak üzere milli imkanlarla yürütülen savunma sanayii projelerindeki mevcut durum da kurulda görüşülecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenle gerçekleştirilmesi amacıyla atılan adımlar da MGK'nın gündeminde yer alacak.