MGK toplantısı başladı

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.

MGK toplantısı başladı

Yaklaşık 2 aylık aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı.

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek. Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İKİ KOMUTAN SON KEZ KATILACAK

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

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