Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi. Kritik NATO ve Yunanistan vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20'de toplandı.

Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

KRİTİK NATO VURGUSU

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği vurgulanarak, NATO'ya katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda bu devletlerin terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu belirtilerek, milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırıların şiddetle kınandığı, ifade özgürlüğü ile izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatıldı.

Toplantıda terör örgütlerine dönük operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu, ihtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı ve bunun için gerekli irade ve hazırlığın tam olduğu kaydedildi.

YUNANİSTAN'IN KIŞKIRTICI EYLEMLERİ

Toplantıda Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemler ile silahlanma gayretlerinin bölgede gerilimi artırmak ötesinde fayda sağlamayacağı belirtildi. Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulandığı bildirildi.