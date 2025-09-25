MGM'den Marmara için uyarı geldi! Hızı saatte 80 km bulacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
MGM'den Marmara'ya fırtına uyarısı geldi. Gece yarısından 27 Eylül'e kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova'da 40-80 km/s rüzgar bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

