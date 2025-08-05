MHK Başkanı açıkladı: Sahte rapor iddiası doğru mu? Süper Lig hakeminin fişi çekildi!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Ekol TV canlı yayınına konuk oldu.

"SAHTE SAĞLIK RAPORU İDDİASININ ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Programda yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu'nun sahte sağlık raporu alıp hakemlik yapanların olduğu yönünde iddiaları sorması üzerine konuşan Ferhat Gündoğdu, "Böyle bir iddia var. Bununla ilgili orada adı geçen arkadaşlardan bir tanesini ben uluslararası toplantıda gördüm. Dönüşte Federasyon Başkanımıza teklif ettim. Bunun araştırılmasını talep ediyorum dedim. Başkanımız sağolsun çok hassas. Hiçbir konunun halı altına süpürülmesini istemeyen sonuna kadar araştırılmasını, üstüne gidilmesini isteyen bir başkanımız var. İnceleniyor. Bildiğim kadarıyla ilgili hastanelere yazılar yazıldı." dedi.

"BU SENE GÖREV VERMEYECEĞİZ, DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATTIK"

Hakemlikle ilgili konularda camia dışından birisinin bilgi almaya çalışması durumunda çok katı bir tutum sergilediklerini berliten Ferhat Gündoğdu, talimatlara uymayan bir hakemin bu sezon Süper Lig'de görev almayacağını açıkladı.

Ferhat Gündoğdu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hakem camiasının dışında birisi eğer sizden bilgi almaya çalışıyorsa, telefonu kapatın, geldiyse kapıyı kapatın diyoruz. Böyle davranmayanlara ne olduğunu arkadaşlarım biliyor. Tespitli tutanaklarla buna uymayan iki arkadaşımın biri profesyonel, birisi de Süper Lig hakemi. Bir tanesine ‘Teşekkürler arkadaşım, güle güle’ dedik. Süper Lig'deki arkadaşımıza da ‘Sana maç vermeyeceğiz’ dedik. Biz sadece işimizi yapmalı ve profesyonel yaşamalıyız. Altında ne vardır bilemem, çok masumane gözükebilir. O bilgi başka birine gittiğinde nasıl kullanacak, bilmiyorum ama katı olmam gerekiyor. Arkadaşlarımızın yüzde 96’sı, hatta daha fazlası buna ‘Haklısınız’ deyip uyuyorlar. Süper Lig'de görev alan bir arkadaşımızla bu sene çalışmayacağız. Hatta disiplin süreci başlattık."