MHK Başkanı belli oldu

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını resmen duyurdu.

MHK'nin başına Ferhat Gündoğdu getirildi.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:



Başkan:



Dr. Ferhat Gündoğdu



Üyeler:



Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı