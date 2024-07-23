MHK Başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHK Başkanı belli oldu

Hacıosmanoğlu yönetimi Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi.

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını resmen duyurdu.

MHK'nin başına Ferhat Gündoğdu getirildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı

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