MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında skandal iddia

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcusu Rachid Ghezzal'ın kırmızı kartı konusunda A Spor ekranlarında Mustafa Çulcu konuştu. Eski hakem Çulcu Burak Pakkan ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mustafa Çulcu "Ghezzal’a kırmızı kart gösteren hakem Burak Pakkan, online toplantıda "Bana çok yakından kötü bir ifade kullandı. İfadesini duyduktan sonra başka ne yapabilirdim?" diyor. MHK Başkanı da "Duymasaydın" diye cevap veriyor." ifadelerini kullandı.

Maçta Ghezzal'ın hakem Pakkan'a F.ck off dediği için kırmızı kart gördüğü söylenmişti.