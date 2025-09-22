MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için TFF'den resmi açıklama geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son haftalarda yaşanan hakem skandalları sonrası kulüp başkanlarının ağır sözlerle hedef aldığı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istediği iddia edilmişti.

TFF'den Ferhat Gündoğdu ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu ile ilgili basına yansıyan iddialar yalanlandı.

TFF: "FERHAT GÜNDOĞDU GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."