MHK Başkanı hakkında şok iddia: Doktora tezinde intihal çıktı

MHK ve hakem kararları konusunda büyük tartışma yaşanırken ortaya atılan bir iddia dikkat çekti. Fanatik yazarı Umut Eken’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu 2014 yılında yazdığı doktora tezinde intihal yaptı.

Eken’in paylaştığı bilgilere göre Gündoğdu’nun tezi için yazılan 6 sayfalık akademik raporda tezde kurallara aykırı şekilde yapılan alıntılar tek tek sıralandı.

Söz konusu iddiaya göre tezi MHK Başkanı Gündoğdu’nun değil TFF Var Koordinatörü ve hakemlerin atletik performansından sorumlu olan yönetici Cem Satman yazdı.

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ÖZEL



FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK İNTİHALİ!



▪️MHK Başkanı ‘Doktor’ Ferhat Gündoğdu, doktora ünvanını intihal yaptığı bir çalışma ile almış! Aşağıdaki belge, Ferhat Gündoğdu’nun 2014’te yazdığı tezde nasıl ‘intihal’ yaptığını anlatıyor.



▪️6 sayfalık akademik raporda,… pic.twitter.com/qtU6IwGLnz — Umut Eken (@umut_eken) February 6, 2025

TEZ DANIŞMANI ESKİ HAKEM

Fanatik yazarı Eken’in yaptığı paylaşımlara göre MHK Başkanı Gündoğdu’nun tez danışmanlığını eski bir hakem olan ve Ampute Futbol MHK Başkanlığı yapan Yardımcı Doçent Doktor Hakan Sunay üstlendi. Öte yandan tez jürisinde bulunan isimlerin birinin de Cem Satmanın dayısı olduğu iddialar arasında yer alıyor.

ÖZEL



İNTİHAL SKANDALINDA ARTÇILAR



▪️Ferhat Gündoğdu, doktora tezini 2014 yılında tamamlayıp, jüriye sunuyor. Tez danışmanı o dönem yardımcı doçent olan Hakan Sunay.



▪️Hakan Sunay kim? Eski hakem. Daha önemlisi, o dönem Ampute Futbol MHK Başkanı. O dönem kurulun başkanvekili… https://t.co/9ZD4nGFMPv pic.twitter.com/QIrBwHAWHg — Umut Eken (@umut_eken) February 7, 2025

Geçen hafta ortaya çıkan iddialar büyük tartışma konusu oldu.

İNTİHAL NEDİR?

İntihal bir yazarın, bir başka yazara ait fikirleri, düşünceleri, yöntemleri bilerek ya da bilmeyerek bilginin kaynağına atıfta bulunmadan alıp kendi orijinal görüşü gibi çalışmasında kullanmasıdır.