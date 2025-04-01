MHK eski Başkanı derbi ataması sonrası ateş püskürdü! Yabancı VAR hakemlerinin çok zarar verdiği kulübü açıkladı

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk edeceği çeyrek final mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. TFF’nin açıkladığı atama tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu derbi için yapılan atama sonrası TFF’ye ateş püskürdü. Çulcu, TFF yönetiminin söz konusu atama ile ‘şuurunu kaybettiğini’ belirterek, yabancı VAR hakemlerinin verdiği kararlar ile en çok zarar gören takımı açıkladı.

Mustafa Çulcu’nun Sabah’ta yazdığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa'nın yüksek futbol ekonomisine, yeni tesislere, stadyumlara sahip ülkesi olmaktan gururluyuz. Lakin 29 yıl sonra UEFA'da temsilcisi olmayan, 55 yıl sonra sahada yabancı hakemle tanışarak kendi itibarımızı zedelemekten de geri kalmıyoruz. Hakemden önce esas sorgulamamız gereken konu; futbolumuzun yönetim biçimi ve kalitesi olmalıdır. Hakemin yerlisi yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur.



Yalvar yakar bir maçlık Slavko Vincic'i getirdik, 5 günde 3 . maçına çıkmak zorunda kaldı. Her maça bu düzey hakem getiremezsiniz. Öncü futbol ülkelerinden kimse zaten hakem göndermek istemiyor. Geldi ne değişti? Kocaman bir hiç...

YABANCI VAR HAKEMİ EN ÇOK HANGİ KULÜBE ZARAR VERDİ?

İki sezondur yabancı VAR geliyor. Ülke hakemliğine ne katkısı var? Bırakın katkıyı, Galatasaray-Adana Demirspor maçı VAR'da Danimarkalı Sundberg'in yetersizliğinden yarım kaldı. Diğer Danimarkalı Putros'un Hatay maçında yaptığı skandal VAR müdahaleleri nedeniyle mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör değiştirmek zorunda kaldı, en az 100 milyon TL maliyete sebep oldu.

Putros sanki başarılıymış gibi ertesi gün tekrar VAR görevi aldı! Son hafta Bodrum-F.Bahçe maçında Portekizli Godinho, Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki Polonyalı Pskit'in hatalı VAR müdahaleleri, tartışmaların ateşini yükseltti. Aynılarını bir Türk yapmış olsa arifeyi görür, bayramı göremezdi. Bu mu sizin yabancıya güveniniz ve hayranlığınız?



Alanya-Galatasaray maçından sonra yine dış saha Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol ataması, Fenerbahçe-Samsunspor maçından sonra yine iç saha Fenerbahçe-Galatasaray maçına aynı hakem Cihan Aydın ataması evrensel atama prensiplerine aykırı, kabul edilemez şark kültürü atamalardır.

Kamuoyuna yutturmaya çalıştıkları VeTAS sisteminin böyle atama yapması için kabloları yakması gerekir. İnsanlarla dalga geçmeyin. Bu mu yönetim kaliteniz? Elinizde 7 FIFA hakemi varken son iki derbiye FIFA olmayan hakemler; Beşiktaş- Galatasaray maçına Yasin Kol'un, Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaptığı hata dolayısıyla yazıldığı FIFA listesinden çıkarılan 'En büyük GS Mira Aydın' nickname ile gündeme oturan Cihan Aydın'ın Fenerbahçe- Galatasaray derbisine atanması, MHK'nin tükendiği, irade ve şuurunu kaybettiği, atamalarda nepotizm rüzgârı estiği mesajını veriyor. Bunları sorgulamamız gerekiyor.

Ezerek, bağımlı kılarak, hakem kellesi alarak, bazı güçlü kulüplere şirinlik yaparak hakemliğin içini boşaltmanın anlamı yok. Palyatif çözümlerle günü kurtarıyor olabilirsiniz ama geleceği bataklığa sürüklüyorsunuz. TFF'nin bir maçlık yabancı hakem kararı son derece yanlıştı. Ligdeki tüm takımlar değerlidir. Takımlar arası itibarda ve önemde keyfilik olmaz."