MHK hakem Direnç Tonusluoğlu'ndan savunma istedi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Mert Müldür, Çağlar ve Tadic'in golleriyle mücadeleyi 3-2 kazandı. Maçın ardından hakem tartışmaları başladı.

HAKEM "ÖZÜR DİLERİM ÇALAMADIM" DEDİ

Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan hakem Direnç Tonusluoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Hakemlerin vücut dilleri beni çok rahatsız ediyor. İki pozisyon var. Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' diyor. Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım." ifadelerini kullandı.

MHK SAVUNMA İSTEDİ

Umut Eken'in haberine göre Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu’ndan Yusuf Erdoğan'ın sözleri sonrası yazılı savunma istedi.

"İKİ TAKIMIN YÖNETİCİLERİ ESERLERİYLE GURUR DUYSUN"

Bir tepkide Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar'dan geldi. Uçar maçın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açıklamalarına değinirken "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne VAR'dakiler sağlıklı karar veriyor ne de maçı yönetmeye çıkanlar objektif. Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi." diyerek sert tepki gösterdi.