MHK soruşturmasının perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, seçimden üç gün önce oynanan ve 2-2 biten Alanyaspor karşılaşmasının son dakikasında iki penaltılarının verilmediğini belirterek kendilerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından operasyon yapıldığını iddia etti.

Koç, maç sonu açıklamasında "Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz" dedi.

Fenerbahçe başkanlığı seçimlerinde Sadettin Saran'a karşı yenilgiye uğrayan Ali Koç, sözünü tuttu ve Ferhat Gündoğdu'nun peşini bırakmadı.

Gazeteci Hakan Can, MHK hakkında devam eden soruşturma konusunda ayrıntılar verirken Ali Koç'un davaya hukukçu ordusuyla müdahil olacağını duyurdu. Hakan Can'ın YouTube yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"ALİ KOÇ GİRİŞİMLERE BAŞLAMIŞ"

"Biliyorsunuz MHK Başkanı hakkında yürüyen bir soruşturma var. Faal FIFA yardımcı hakemi Ferhat Gündoğdu aleyhinde savcılığa ifade verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'nde 11 sene çalışan Eren Acar, bilgi ve belgelerle davaya müdahil olmuş. Davaya en son müdahil olacak isimse Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç. Koç en son TFF'ye gitmiş, hakemler konusunda şikâyetlerini diye getirmiş, çıktıktan sonra medyaya uzun uzun MHK'nın gitmesi konularında açıklama yapmıştı.

Koç, 'Eski başkan olsam da bu MHK'nın zararını fiilen gördüm. Bazı şeylerin bilerek ve isteyerek olduğunu düşünüyorum' diyerek hukukçu ordusuyla davaya müdahil olmak için girişimlere başlamış. Önümüzdeki hafta onun ifadesine başvururlarsa şaşırmayın."

"ALİ TUNA'YA KENDİ SINAV KAĞIDI YERİNE SAHTESİNİ GÖNDERMİŞLER"

Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı sınavlarla ilgili olarak bir evrakta sahtecilik soruşturmasının devam ettiğini belirten Can, konuşmasına şöyle devam etti:

"Emniyet mensubu, 80'e yakın 1. Lig maçı yönetmiş bir üst düzey yardımcı hakem olan Ali Tuna. İddia şu... MHK'nın ağır ismi Yunus Yıldırım kendisinden kız arkadaşının otele giriş çıkış bilgileri hakkında yardım istiyor. 'O bilgileri edin, bana ver' diyor. Tuna diyor ki 'Kişisel verilerin korunması kanunu gereği ben bu işlemi yapamam. Bu suçtur. Kusura bakma.' Bundan sonra her hafta maç alan Tuna'ya dört-beş haftada bir maç verilmeye başlanıyor.

Ali Tuna bunun kendisine klasman düşürülmek için yapıldığını düşünerek hakemliğini donduruyor. Bu sene tekrar başlamak istiyor. Yazılı sınava giriyor. Çok başarılı bir kağıt verdiğini düşünüyor. MHK üyesi Ali Zağlı diyor ki 'Koşu testine katılmayacaksın. Çünkü yazılıdan kaldın.' Yine MHK üyesi Sebahattin Şahin'e gidiyor 'Şu benim kağıdı birlikte okuyalım' diyor. Ona 'Bizim öyle bir yetkimiz yok bir alt klasmandan devam edersiniz' yanıtını alınca hakemliği bırakıyor.

Kırılma noktası şu... Ali Tuna 'Ben hakkımı mahkemelerde arayacağım. Bana sınava kağıdımı gönderin' diyor. TFF'den kendisine sınav kağıdı olduğu iddia edilen bir belge gidiyor. O belgedeki el yazısı kendisine ait değil. İmzası yok. Bildiğiniz evrakta sahtecilik yapıyorlar. Bununla savcılığa gidip başvurusunu yapıyor. Savcılık hemen işlemlere başlıyor. TFF hakkında yürüyen başka bir soruşturma varmış. Onunla birleştiriyorlar. Faal olan olmayan hakem ve gözlemcileri savcılığa davet ediyorlar. Ellerindeki bilgi ve belgeleri istiyorlar."

"EN ÖNEMLİ TANIK 11 SENE GÖREV YAPAN EREN ACAR"

Ferhat Gündoğdu'nun büyük bir hata yaptığını belirten Can, şunları söyledi:

"Maç verilmiyor ama faal bir FIFA hakemine Gündoğdu 'Seni bitireceğim. Elimde HTS kayıtları var. Babanla sen benim hakkımda sağda solda konuşuyormuşsun' diyor. Bu sözler kayıt altına alınıyor. Çok sayıda hakem davaya müdahil oluyor. Bir gözlemci durumunu sormuş. '1 numaradasın hocam' demişler. Sonra onu klasman düşürmüşler.

En önemli tanık 11 sene Hakem İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 'Hakkımı helal etmiyorum' diyerek ayrılan Eren Acar. O da davaya bilgi ve belgeleriyle müdahil. Yaptığı suçlamaların çok ağır olduğu konuşuluyor. Notların değiştirilmesinden, sistemin dışında kalmış olması gereken ama içinde kalan hakem yorumcularının taleplerinin yerine getirilmesine kadar...

Ali Koç, 'Seçimi kaybetmemde aldığımız saha sonuçlarının etkisi var. Alanyaspor ile oynanan müsabakada son dakikadaki iki penaltı pozisyonu TRT'de yabancı hakem eğitmenleri tarafından bu kadar kolay 'doğru karar' deniliyorsa ben bunları yanlarına bırakmam' diyor. Sınav sorularındaki problemler, torpilli atamalar, düzenli hata yapan hakemlere maç verilmesi... Ali Koç, 5 Kasım 2023'te Ferhat Gündoğdu'dan 8 Mart kararlarına karşı çıktığı için özür diledi. Ama başkanlığı bıraktığı gün 'Ferhat Gündoğdu kendi yapısını kuruyor' noktasına geldi. Bu olay kolay kapanmaz. Bu işler cezasız kalmaz. MHK'yı zor günler bekliyor. Faal hakemlerin kendi başkanları ve yönetim kurulu hakkında şikâyetçi olmaları, olayı mahkemeye taşımaları çok acayip. Çoğuna bundan sonra maç verilmeyecektir."