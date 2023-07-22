MHK'dan flaş hakem ataması kararı

Ahmet İbanoğlu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MHK'dan flaş hakem ataması kararı

Editör: Hamza Özalkuş

TFF'nin 22 Haziran'da Olağanüstü Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle beraber herkesin gözü MHK'ya yöneldi. Lale Orta'nın yerine ise başkanlığa Ahmet İbanoğlu getirdi. Ahmet İbanoğlu ve ekibi ise ilk icraatlerini yapmaya başladı.

Hakem atamalarının 'Yapay Zeka' ile yapılmasına devam edilecek. Yazılıma bazı kriterlerin eklenmesi de gündemde. Yapay Zeka Sistemi yazılımına eklenen 41 kriterle, hakem atamalarını yapıyordu.

4 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi için çalışmalar devam ediyor. Bu sezon uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanmış değil. Uygulanmama ihtimali bulunuyor. Bu sistemin 4 yıllık maliyeti 8 milyon euro. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede veren bir sistem olarak nitelendiriliyor.

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