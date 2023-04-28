MHK'dan yeni karar: İyi maç yönetene ödül, kötü maç yönetene ceza!

Merkez Hakem Kurulu, hakemler ile ilgili yeni bir karar aldı. Bu doğrultuda hakemler maç performanslarına göre ya prim kazanacak ya da gelir kaybına uğrayacak.

MHK'dan yeni karar: İyi maç yönetene ödül, kötü maç yönetene ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakem ücretlerinde ödül/ceza sistemini getireceği uzun süredir dillendirilen bir konuydu. Son olarak yardımcı hakemlere de gönderilen tarifeyle trafikteki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) gibi hakemlikte de HÖS (Hakem Ödül Sistemi) devreye girdi.

Hürriyet Gezatesi'nden Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre; Hakemliği "bir şirket" gibi yönetme mantalitesine geçiş yapan TFF, dünyada benzeri olmayan bir ilke daha imza attı. Hakemler ve yardımcı hakemler maç performanslarına göre ya prim kazanacak ya da ceza ödeyecek.

95-100 PUANA 26 BİN TL
Maaşları dışında hakemler maç başına 20 bin, yardımcı hakemler ise 8 bin 800 TL alıyordu. HÖS sistemiyle maç başına ücretler değişkenlik göstermiş olacak. Mükemmel maç yöneten ve 95-100 arası puan alan bir hakem (20 bin + 6 bin) olmak üzere bir maçtan 26 bin TL kazanabilecek. Yalnız bu noktada gözlemciler çok kritik. Çünkü mevcut sistemde gözlemciler sadece maç raporunu yazıyor. Puanı ise gözlemcilerin yazdığı rapora göre arka planda puanlandıran bir algoritma sistemi var. Dolayısıyla yeni para cezası sisteminde içerideki algoritmanın vereceği puan hayli önem kazanacak.

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