MHK'den Fenerbahçe-Alanyaspor maçına çok konuşulacak atama

Fenerbahçe'nin pazar günü Trabzonspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

DERBİDE HAKEM KARARLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Karşılaşma sonunda orta hakem Ozan Ergün ve VAR'da bulunan Davut Dakul Çelik verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi oldu. Maçta Trabzonspor'un Paul Onuachu'nun filelere gönderdiği top VAR müdahalesiyle değer kazanmadı. Bordo mavililerde Okay Yokuşlu yine VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'nin Yousef En-Nesyri'nin direkten çizgi içine düştüğü iddia edilen topla ilgili de 'Devam' kararı verildi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR ARASINDA İPLER GERİLDİ

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdan sonra Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 3 Temmuz konusunda karşılıklı ağır sözler söylendi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Ertuğrul Doğan başkan olduğu sürece Kulüpler Birliği faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINA TRABZONLU GÖZLEMCİ

Bu tartışmalar sürerken Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) çok tartışılacak bir atama geldi. Sezonun ilk haftası Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemleri ve gözlemcisi belli oldu. Karşılaşmaya Cihan Aydın hakem olarak atanırken mücadelenin gözlemcisi Barış Şimşek oldu. Ancak burada da tartışmalar başladı. Çünkü Barış Şimşek Trabzon doğumlu.

BARIŞ ŞİMŞEK KİMDİR?

10 Nisan 1976 doğumlu Barış Şimşek, Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Şimşek sekiz arkadaşıyla beraber ilk profesyonel sözleşme imzalayan hakemlerden oldu. hakemliği bıraktıktan sonra 2019'da VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi. Görevinden ayrıldıktan sonra gözlemci olarak TFF'de görev yapmaya devam etti. Barış Şimşek hem Avrupa'da hem Süper Lig'de gözlemci olarak çalışmayı sürdürüyor.