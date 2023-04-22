MHK'den flaş hakem kararı. Ceza kesildi

Merkez Hakem Kurulu, hakemlerle ilgili flaş bir açıklama yayınladı.

MHK'den flaş hakem kararı. Ceza kesildi

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."

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