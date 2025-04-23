MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir.

"KONTROL AMACIYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."

Son Haberler
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
GÜRÜLTÜCÜLÜK
GÜRÜLTÜCÜLÜK
Atatürk ve devrimlere ihanet…
Atatürk ve devrimlere ihanet…
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR