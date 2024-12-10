MHK'den Turgut Doman'a verilecek ceza için açıklama

Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'a göstermediği kırmızı kart sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulan Turgut Doman için Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yeni bir açıklama geldi.

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Turgut Doman'a verilecek ceza hakkında konuştu.

"TURGUT DOMAN İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Kararın en kısa sürede açıklanacağına dikkat çeken Gündoğdu, "Turgut Doman için inceleme devam ediyor. En kısa sürede sonuçları açıklayacağız. Yarından itibaren sosyal medyada olacağız ve sesimizi duyuracağız. Hakemlerimize güveniyoruz, art niyet olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor - Galatasaray maçının son dakikalarında topu saklamak isteyen Barış Alper'e arkadan yaklaşan Rey Manaj oyuncunun bileğine oldukça sert bir müdahale yaptı.

Manaj'a sarı kart gösteren Turgut Doman, VAR müdahalesine rağmen kararını değiştirmeyip kırmızı kartına başvurmadı.

Yaşananların ardından Galatasaray camiası ve spor kamuoyu ayağa kalkarken, TFF olayla ilgili soruşturma başlattı.