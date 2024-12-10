MHK'den Turgut Doman'a verilecek ceza için açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHK'den Turgut Doman'a verilecek ceza için açıklama

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Turgut Doman hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'a göstermediği kırmızı kart sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulan Turgut Doman için Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yeni bir açıklama geldi.

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Turgut Doman'a verilecek ceza hakkında konuştu.

"TURGUT DOMAN İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Kararın en kısa sürede açıklanacağına dikkat çeken Gündoğdu, "Turgut Doman için inceleme devam ediyor. En kısa sürede sonuçları açıklayacağız. Yarından itibaren sosyal medyada olacağız ve sesimizi duyuracağız. Hakemlerimize güveniyoruz, art niyet olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor - Galatasaray maçının son dakikalarında topu saklamak isteyen Barış Alper'e arkadan yaklaşan Rey Manaj oyuncunun bileğine oldukça sert bir müdahale yaptı.

Manaj'a sarı kart gösteren Turgut Doman, VAR müdahalesine rağmen kararını değiştirmeyip kırmızı kartına başvurmadı.

Yaşananların ardından Galatasaray camiası ve spor kamuoyu ayağa kalkarken, TFF olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Uçağı rötar yapan yolculara bu para ödenecek! Yeni dönem resmen başladı
Uçağı rötar yapan yolculara bu para ödenecek! Yeni dönem resmen başladı
Narin Güran cinayetinde ikinci yasak aşk iddiası 'Kardeşinin karısını 177 kez aramış'
Narin Güran cinayetinde ikinci yasak aşk iddiası 'Kardeşinin karısını 177 kez aramış'
Patlama sesi sonrası evi alevler sardı
Patlama sesi sonrası evi alevler sardı
TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın kardeşi gözaltına alındı! Rektör Yardımcısı suçüstü yakalandı
TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın kardeşi gözaltına alındı! Rektör Yardımcısı suçüstü yakalandı
16 yaşındaki çocuk motosikletle polise çarptı
16 yaşındaki çocuk motosikletle polise çarptı