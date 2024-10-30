MHK’nin hakem atamalarını nasıl yaptığı ortaya çıktı. Genç hakemler neden derbi yönetemiyor?

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’in kararları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaş yönetimi yaptığı açıklamada Kardeşler’in bir daha hakemlik yapmasını istemediklerini kaydederek genç hakemlerin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan çıkan son haberde siyah beyazlı yönetimin derbiden 1 ay önce MHK’den aralarında Arda Kardeşler’in de olduğu 6 hakemin maçlarını yönetmemesini istedi. Ancak MHK, bu talebi geri çevirerek Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler’e görev verdi.

MHK’DE ATAMALAR NASIL YAPILIYOR

Derbi sonrası çıkan tartışmalar ile birlikte hakem atamalarının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan, MHK’de atamaların bir algoritma tarafından yapıldığının altını çizerek genç hakemlerin neden derbi maçlarına atanmadığı ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Doğan, Sabah gazetesindeki değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"TFF ile MHK, yeni ve yıpranmamış hakemlerin atanmasını istiyor. Ancak atamalar eski algoritma verileriyle yapay zeka tarafından yapılıyor. Ferhat Gündoğdu, atamaları kökten değiştirecek, algoritma içerisine gizlenmiş, değiştirmek istedikleri kriterden bahsetti. FIFA kokartı olan eski ve tecrübesi olan hakemlere ekstra puanlar yükleniyor. Böylelikle algoritmanın atadığı 3 hakem arasına derbilerde genç hakemlerin girmesi pek mümkün olmuyor.

Bu ekstra puanları algoritmadan çıkardığınız zaman genç hakemlerin önü açılacak. Halil Umut Meler ve eski tüfek hakemlerin sürekli derbiyi almasındaki kılıf bu. Arda Kardeşler'i atayan da eski sistem."