MHK'nın yeni başkanı belli oldu. Bunu kimse beklemiyordu

Türkiye Futbol Federasyonu, Lale Orta'nın ardından yeni MHK Başkanı'nı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;

1. Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,



Başkan: Ahmet İbanoğlu



Üyeler:



Ünsal Çimen

Tolga Özkalfa

H. Ahmet Erdoğan

Erhan Sönmez

Seçim Demirel

Sefer Altuntaş

İbrahim Çınar

Ziya Çetin



2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;



Başkan:



Gökhan Özsavaş



Üyeler:



Ahmet Hamdi Usta

Ertuğrul Arslan

Timuçin Başar

Burhan Cuci

Özlem Aradağ

Dr. Süleyman Hasan Basa



3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu"

AHMET İBANOĞLU KİMDİR?



Ahmet İbanoğlu Denizli / Çivril doğumlu olup 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi. TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı.

Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü.

İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.