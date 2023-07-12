MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Mehmet Büyükekşi kararını verdi

TFF'nin yeniden başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin 22 Haziran'da gerçekleştirilen görev dağılımında MHK başkanlığı için henüz bir isim söylenmese de ortaya flaş bir iddia atıldı.

MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Mehmet Büyükekşi kararını verdi

TFF'nin 22 Haziran'da gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapılsa da MHK Başkanlığı için henüz bir isim yazılmamıştı.

İLK TEBLİGATI O İSİM ALDI
Üç hafta önce güven tazeleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı için Ahmet İbanoğlu ismini belirlediği iddia edildi. TFF Genel Kurulu'ndan üç hafta sonra Büyükekşi'den ilk tebligatı alan isim Ahmet İbanoğlu oldu.

LALE ORTA'NIN EKİBİNDE DE YER ALMIŞTI
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MHK Başkanlığı tebliğ edilen İbanoğlu, hafta sonuna kadar ekibini belirleyip Büyükekşi'nin onayına sunacak. Sabri Çelik ve Lale Orta MHK'larında PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) üyesi olarak yer alan İbanoğlu, bu defa başkanlık koltuğunda oturacak.

YOĞUN BİR MESAİ BEKLİYOR
Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu'nu yoğun bir mesai bekliyor. Klasman belirlenmesi, eğitimler ve testler bir ay içinde tamamlanmış olacak. Denizli'de uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan İbanoğlu, geçen yıl emekli olmuştu.

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