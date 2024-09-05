MHP 112 yıllık tarihi köşkü alıp il başkanlığı yaptı. 23 milyon liraya mal oldu

Erzurum’un Erzincankapı semtinde bulunan ve ‘Hacı Bekirzade Ağa Konağı” olarak anılan ‘Fizo baba’ konağı olarak bilinen tarihi konağı MHP satın aldı. Tarihi konak, MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak kullanılacak.

24 MİLYONA MAL OLDU

İl Başkanı Adem Yurdagül, konağın alımı ve onarımı ile beraber toplamda 24 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.

Yurdagül, konağın 1912 yılında Osmanlı zamanında Hacı Bekir Zade tarafından inşa edildiğini, 1915 yılında da Rus harbinden ötürü ailenin Sivas'a gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yurdagül, Fizo baba konağı olarak adlandırılan konağın, 2 yıl boyunca Rus komutanlığı olarak kullanıldığını, Rus harbi bittikten sonra 1917 yılında ise ailenin tekrar buraya gelip yerleştiğini ve 3 kuşak burada yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Ailenin anneleri rahmetli olunca çocukların varislerine kalan bu yeri satış kararı ilan ettiklerini belirten Yurdagül, “Biz de talipli olduk. Onlarla da fiyat noktasında anlaşarak süreci başlattık” ifadelerini kullandı. Yurdagül, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir il başkanlığına sahip olduklarını ifade etti.